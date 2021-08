Willkommen im Hellweg-Team

88 Nachwuchskräfte beim Bau- und Gartenmarktunternehmen zum Ausbildungsstart

Langenhagen. 88 Nachwuchskräfte starten bei dem inhabergeführten Familienunternehmen Hellweg, das in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum feiert, mit einer Ausbildung oder einem dualen Studium ihre Karriere. Hellweg bietet in 89 Märkten in Deutschland, sieben Märkten in Österreich sowie der Unternehmenszentrale in Dortmund ein vielfältiges Ausbildungsangebot, als optimale Basis für den beruflichen Aufstieg im zukunftsorientierten Bau- und Gartenmarktunternehmen. Die Übernahmechancen nach Abschluss von Ausbildung oder dualem Studium in eine unbefristete Festanstellung sind hoch. Hellweg besetzt Führungspositionen bevorzugt aus den eigenen Reihen: 65 Prozent der Führungskräfte sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die als Auszubildende oder in der Fachberatung im Unternehmen gestartet sind. Nicht ohne Grund beträgt die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit rund fünfzehn Jahre.„Hellweg bietet eine hochqualifizierte Ausbildung in einer krisensicheren Branche“, so Marktleiter Martin Fütterer vom Hellweg Bau- und Gartenmarkt an der Westfalenstraße 40 in Langenhagen: „Wir freuen uns über die vielen Neuzugänge im Hellweg-Team. Unsere Auszubildenden und dual Studierenden werden von Anfang an als vollwertige Teammitglieder angesehen, können ihre Ideen einbringen und umgehend Verantwortung übernehmen. Als Familienunternehmen liegt uns viel an einem vertrauensvollen Miteinander und einer umfassenden Betreuung unserer Auszubildenden, um ihnen bestmögliche Ausbildungsergebnisse und eine optimale Wissensvermittlung zu garantieren.“ Dafür steht, neben den klassischen Trainings- und Weiterbildungsprogrammen, auch eine E-Learning-Plattform für selbstständiges digitales Lernen und eine individuelle Prüfungsvorbereitung zur Verfügung. Auszubildende und dual Studierende profitieren bei Hellweg von einem sicheren Arbeitsplatz mit zahlreichen Benefits wie Personalrabatt, betrieblicher Altersvorsorge, einem umfangreichen arbeitgeberfinanzierten Fort- und Weiterbildungsangebot und vielem mehr.Im Ausbildungsjahr 2021/22 heißt Hellweg willkommen:40 Verkäufer, 30 Kaufleute im Einzelhandel, drei dual Studierende BWL mit Schwerpunkt Vertrieb, zwei Gärtner mit Schwerpunkt Beraten und Verkaufen, drei Kaufleute für Büromanagement, eine Kauffrau für Marketingkommunikation, fünf dual Studierende BWL mit Schwerpunkt Dienstleistungszentrale, eine duale Studentin BWL mit Schwerpunkt Marketing und digitale Medien, einen dualen Studenten BWL mit Schwerpunkt Finance, einen dualen Studenten Wirtschaftsinformatik sowie im Hellweg- Büro in Hongkong einen Groß- und Außenhandelskaufmann (Wholesale and Foreign Trade Management Assistant).Schon jetzt ist es möglich, sich für das nächste Ausbildungsjahr 2022 zu bewerben. Durch die gezielte Förderung von jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind mit einer Ausbildung oder einem Studium bei Hellweg als Grundlage die nächsten erfolgreichen Karriereschritte hin zu Führungspositionen in greifbarer Nähe.Mehr Informationen und Bewerbung unter: karriere.hellweg.de