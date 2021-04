Rollstuhlbasketball: Hannover United im Playoff-Halbfinale vor dem Aus?

Playoff-Auswärtsspiele liegen Hannover United ja irgendwie. In der vergangenen Spielzeit fuhr das Team zum Viertelfinal-Auftakt der 1. Rollstuhlbasketball-Bundesliga (RBBL1) bei den BG Baskets Hamburg mit 82:48. Und bei der ersten Meisterrunden-Teilnahme 2019 überraschte United im Viertelfinale bei den Doneck Dolphins Trier und glich die Serie mit einem 89:84 nach zweifacher Verlängerung aus. Eine Zitterpartie.Am vergangenen Wochenende war es nicht so spannend. Hannover United verkorkste seine Halbfinal-Premiere gegen den RSV Lahn-Dill (30:66) in der United Arena. Nun geht es für die Mannschaft von Trainer Martin Kluck in die Rittal Arena nach Wetzlar. Kommt in Spiel 2 (Sonnabend, 17. April, 19.30 Uhr, live im Stream) der Serie „Best of Three" nun die Playoff-Auswärtsstärke von Hannover zum Tragen? Falls ja, erkämpft sich United das Recht auf das Entscheidungsspiel am Sonntag (16 Uhr). Coach Kluck hat mit der Spielerin und den Spielern das Hinspiel aufgearbeitet und ist guten Mutes: „Durch die Niederlage haben wir noch weniger Druck als zuvor. Wir können noch befreiter spielen und wollen unseren Ansprüchen gerecht werden. Wir haben nichts zu verlieren."Bei der deutlichen Niederlage im ersten Spiel war die Enttäuschung vor allem über die vielen verpassten Chancen groß. Trotz einer ähnlich hohen Wurfintensität (58:62 aus dem Feld) spielte United mit einer Trefferquote von 22 Prozent deutlich unter ihren Möglichkeiten. „Wir haben nicht wirklich viel falsch gemacht. Wir haben nur sehr wenig getroffen. Wir wissen, dass wir das verbessern müssen und auch können", so Kluck.Und dann wird man sehen müssen, ob das reicht. Der RSV Lahn-Dill wird keine Unkonzentriertheit aufkommen zu lassen. Nach drei Jahren ohne Titel steht der Rekordmeister in dieser Spielzeit näher als zuletzt vor der Rückkehr an die Spitze der Liga. Als Hauptrundensieger und Topfavorit wird die Mannschaft von Trainerin Janet Zeltinger United das Leben nicht einfach gestalten. „Wir sind alle gesund und motiviert. Wir sind unseren Ansprüchen im Hinspiel hinterhergelaufen und möchten Wetzlar deutlich mehr abverlangen. Wir werden alles reinwerfen", sagt Trainer Martin Kluck. Und der hat da ja noch seine Playoff-Auswärtsstärke in der Hinterhand.