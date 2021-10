United will mit mehr Zug zum Korb gegen Frankfurt punkten

VON VIVIANE MÜLLERHannover. Am dritten Spieltag der ersten Rollstuhlbasketball-Bundesliga (RBBL1) empfängt Hannover United am Sonnabend um 18 Uhr die ING Skywheelers Frankfurt vor heimischer Kulisse. Nach einer vermeidbaren Niederlage am vergangenen Wochenende gegen die Rhine River Rhinos Wiesbaden ist Trainer Martin Kluck zuversichtlich. "Ich bin mir sicher, dass wir gegen Frankfurt eine niedrigere Fehlerquote unter dem Korb haben werden“, so Kluck. Gegen Wiesbaden hatte er noch mit der Chancenverwertung gehadert.Das Team müsse sich wieder auf das Selbstvertrauen vom Saisonauftakt besinnen und sich trauen, den besten Wurf zu nehmen. Gegen die Rhine River Rhinos hatte das in Teilen gefehlt und United im Angriff zu zögerlich agiert. In der Defense hatte United Schwierigkeiten, Wiesbadens Neuen Louis Hardouin in den Griff zu bekommen. Hardouin erzielte 21 Punkte, davon drei Dreier.Für Frankfurt ist die Partie nach dem Auftaktsieg gegen Aufsteiger RBC Köln 99ers (73:60) erst das zweite Saisonspiel. Die ING Skywheelers haben zur neuen Spielzeit die US-Spielerin Josephine Lynn DeHart, Nationalspielerin Katharina Lang und die ehemalige Nationalspielerin Maria Kress verpflichtet. United-Spielmacher Jan Haller sieht eine gute Entwicklung in Frankfurt. Nico Dreimüller, nach Ansicht von Nationalmannschaftskollege Haller "Kopf der Mannschaft", hat in Köln 35 Punkte erzielt. "Die Skywheelers haben sich in der vergangenen Saison gesteigert und sind in diesem Jahr stärker einzuschätzen, als in der vergangenen Spielzeit", so der Nationalmannschaftskapitän.Das liegt auch an Dreimüller, der bei den Paralympics starke Leistungen zeigte. Gegen Köln erzielte Dreimüller fünf Dreier. Trainer Martin Kluck sagte: "Wir sind auf jeden Fall gewarnt. Jedoch ist die Situation im Vergleich zu dem Wiesbaden-Spiel eine andere, weil ein Großteil unseres Teams entweder im letzten oder einen der vorangegangenen Sommer mit Nico in der Herren- oder U22-Nationalmannschaft gespielt hat. Die Jungs kennen sich alle sehr gut." Hannover United überträgt das Spiel live im Stream bei Sportdeutschland.tv.