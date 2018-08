Wissen und Geschick sind gefragt

33 Jugendfeuerwehren kämpfen um die Leistungsspange

Langenhagen/Wedemark (ok). Sportliches Geschick ist gefragt, aber natürlich auch feuerwehrtechnisches Wissen. 33 Jugendfeuerwehrgruppen sind am Sonntag, 9. September, am Start, wenn es um die Leistungsspange – die höchste Auszeichnung in der Jugendfeuerwehr zwischen 15 und 18 – geht. Die Wettbewerbe wie Staffellauf, Kugelstoßen und Löschangriff finden zwischen 9 und 16.30 Uhr auf dem Gelände der IGS Langenhagen statt. Auch theoretisches Wissen muss unter Beweise gestellt werden. Zuschauer, die zum Anfeuern kommen, sind natürlich herzlich willkommen. Mit dabei sind unter anderem Jugendfeuerwehren aus Langenhagen/Schulenburg, Kaltenweide, Godshorn und Gailhof/Elze.