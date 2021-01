Workshop zu Digitalisierung für den lokalen Einzelhandel

„Digital Business Hannover“ Einzelhandel der Region Hannover in schwierigen Zeiten

Region Hannover. Wer heute im lokalen Einzelhandel unterwegs ist, sieht sich mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Nicht nur digitale Angebote sorgen für Konkurrenz, aktuell bedeutet vor allem die Corona-Krise Unsicherheit für die Händlerinnen und Händler. Höchste Zeit, die Digitalisierung als Chance zu sehen – gerade in unsicheren Zeiten. Die Wirtschaftsförderung der Region Hannover hat vor kurzem die Projektreihe „Digital Business Hannover“ ins Leben gerufen. Hier geht es im Kern darum, kleine und mittlere Unternehmen fit für den digitalen Wandel zu machen. Im Rahmen dieser Reihe bietet die Wirtschaftsförderung im Februar zunächst Einzelhändlerinnen und Einzelhändlern eine Art „digitales Fitnessprogramm“ an.Das Geschäftsmodell oder eigene Überzeugungen muss dabei niemand aufgeben. „Einzelhändlerinnen und Einzelhändler sollten das analoge Einkaufserlebnis um digitale Angebote und neue Dienstleistungen erweitern“, sagt Wirtschaftsdezernent Ulf-Birger Franz. Das Programm kommt gut an beim lokalen Einzelhandel. Bisher haben sich Interessentinnen und Interessenten aus ganz unterschiedlichen Bereichen für die Workshops angemeldet: Von Kunst über Mode und Textil, Delikatessen bis hin zur Unterhaltungselektronik – das Interesse in der Region Hannover ist groß.Ulf-Birger Franz: „Den Druck, Online-Angebote zu machen, spürt der Innenstadt-Handel in gleicher Weise wie der Einzelhandel in Stadtteilen und kleinen Orten. Gerade in den kleineren Städten haben inhabergeführte Geschäfte einen wichtigen, standortprägenden Charakter und dürfen uns nicht verloren gehen.“Bis Ende März sind fünf Online-Workshops geplant, die den lokalen Einzelhandel mit Wissen unterstützen sollen. Die Themenspannweite reicht von eCommerce, Grundlagen der digitalen Infrastruktur bis hin zu einem perfekten digitalen Kauferlebnis für Kundinnen und Kunden. Projektleiter Kai Weber von der Wirtschaftsförderung der Region Hannover weiß, dass Digitalisierung im Einzelhandel mehr ist, als nur der Kauf eines neuen Computers: „Die reine Anschaffung neuer Technologien allein garantiert noch keinen Erfolg – es braucht eine Strategie, wie Digitalisierung ganz praktisch im Alltag helfen kann. Die Corona-Zeit zeigt, wie wichtig es ist, sich digital breit aufzustellen. Not muss manchmal sprichwörtlich erfinderisch machen.“Projektträger ist die Digital Mindset GmbH aus Laatzen. Das Unternehmen ist seit vielen Jahren als Digital-Lotse unterwegs. Es ist spezialisiert darauf, anderen Unternehmen oder Verbänden dabei zu helfen, digitale Angebote in ihre Bereiche zu integrieren. Wer an den Workshops teilnehmen möchte kann sich noch unter www.digitalbusinesshannover.de anmelden.