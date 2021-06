Ziel ist der Klassenerhalt

Rüdiger Ziehl ist neuer Trainer des TSV Havelse

Garbsen. Der TSV hat am Montagnachmittag den Nachfolger von Jan Zimmermannpräsentiert: Rüdiger Ziehl übernimmt ab sofort die Geschicke der Havelser Jungsund wird gemeinsam mit der Mannschaft das Ziel Klassenerhalt in der dritten Ligaangehen. Der 43-Jährige spielte in seiner aktiven Karriere unter anderem für den 1. FCKaiserslautern, den SV Wehen Wiesbaden und die TuS Koblenz. Ab 2012 war Ziehlals Co-Trainer von Lorenz-Günther Köstner, Valérien Ismaël und Thomas Brdaricfür die U23 der Wölfe verantwortlich. Im Oktober 2016 schließlich wurde derFußballlehrer zum Cheftrainer der Wolfsburger U23 befördert und führte dieseunter anderem 2018/19 zur Meisterschaft in der Regionalliga Nord. Ziehl verließ den VfL 2020 mit einer bemerkenswerten Bilanz von 2,10 Punkten pro Spiel. Nun stellt sich Ziehlder Herausforderung dritten Liga beim TSV Havelse.Rüdiger Ziehl: „Ich freue mich auf die spannende und anspruchsvolle Aufgabe mitdem TSV Havelse in der dritten Liga. Ich habe in den Gesprächen schnell gemerkt, dassdie Verantwortlichen hier an einem Strang ziehen und gemeinsam viel Herzblut indie Sache stecken. Das ist eine gute Basis um gemeinsam die gesteckten Ziele zuerreichen!“Matthias Limbach: „Von allen Bewerbern um die Position als Cheftrainer hat sichRüdiger Ziehl am intensivsten mit dem TSV auseinandergesetzt und konkreteKonzepte vorgestellt. Wir sind sicher, dass der neue Cheftrainer die Bedingungenbei uns gut kennt und daraus das beste in der neuen Profiliga herausholen wird.Rüdiger Ziehl hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er hervorragend mit jungenSpielern arbeiten und diese verbessern kann."