Zurück in der Heimat

Fynn Arkenberg wechselt zum TSV Havelse

Garbsen. Der TSV Havelse präsentiert mit Fynn Arkenberg einen weiteren Neuzugang für die Mission Klassenerhalt in der dritten Liga. Der 25-jährige Verteidiger und gebürtige Neustädter spielte bis 2011 in der TSV-Jugend und schloss sich dann Hannover 96 an. Für die Roten absolvierte Arkenberg auch Spiele in der ersten. und zweiten Bundesliga. Nach Stationen beim Halleschen FC und dem SV Rödinghausen kehrt Arkenberg nun zu seinen fußballerischen Wurzeln zurück. Matthias Limbach, Sportlicher Leiter, freut sich auf den Neuzugang, der den Weg nach Hause findet: „Auch unser zweiter Neuzugang ist ein Junge aus der Region, der jetzt zu seinem früheren Jugendverein zurückkehrt. Fynn hatsportlich seine Qualitäten bereits oft nachgewiesen und wird auch als Typ unserTeam verstärken. Ein echter Havelser Jung!“ Fynn Arkenberg ist froh, zurück in die Heimat zu kommen: „Ich freue mich riesig auf das neue Kapitel beim TSV Havelse. Ich bin froh wieder in der Heimat zu sein und dankbar dafür, die Chance zu bekommen, hier dritte Liga spielen zu dürfen. Meine Vorfreude auf die kommenden Aufgaben ist sehr groß!“