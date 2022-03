Zwei Kandiaten für das "Weiße Haus"

Wahl zum Superintendenten im Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen

Langenhagen/Wedemark.Für das Amt des Superintendenten im Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen kandidieren Pastor Dirk Jonas (50) aus Burgdorf und Pastor Manuel Kronast (49) aus Hannover. Die Delegierten der Kirchenkreissynode bestimmen voraussichtlich am 21. April 2022 einen Nachfolger von Superintendent Holger Grünjes, der seit Dezember 2021 im Ruhestand ist. „Der Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen ist froh und dankbar, nach nur kurzer Vakanz zwei bestens geeignete Bewerber für das ‚Weiße Haus‘, dieSuperintendentur in Langenhagen, gefunden zu haben“, sagt Tilmann de Boer, Vorsitzender der Kirchenkreissynode und des Wahlausschusses. „DieHerausforderungen sind riesig – aber machbar. Dirk Jonas und Dr. ManuelKronast bringen, jeder auf seine Weise, passende Gaben und besondereTalente mit, um mit uns allen, beruflich wie ehrenamtlich Engagierten,unsere Kirche zukunftsfähig zu gestalten.“„Zwei starke Kandidaten sind gefunden. Das macht die Wahl richtigspannend. Die beiden engagierten Pastoren verbinden theologischeKlarheit, seelsorgliches Gespür und reichlich Leitungserfahrung mitherzlicher Neugierde und entschlossenem Gestaltungswillen. Ich dankeallen Beteiligten, die viel Zeit und Arbeit in die Kandidatensuche investierthaben. Es hat sich sehr gelohnt“, sagt Regionalbischöfin Petra Bahr.Vorstellung der Kandidaten. Vor der entscheidenden Wahl stellen sich die Kandidaten mit eigens gestalteten Gottesdiensten der Öffentlichkeit vor. Am 20. März predigt Pastor Kronast und am darauffolgenden Sonntag (27. März) PastorJonas. Beide Gottesdienste finden in der Elisabethkirche Langenhagen stattund beginnen um 15 Uhr. Liegen nach einer sechstägigen Einspruchsfristkeine Einwände vor, erfolgt die Wahl am gesetzten Termin.Dirk Jonas ist seit 2013 Pastor der St.-Pankratius-Kirchengemeinde Burgdorf und seit 2016 stellvertretender Superintendent des Kirchenkreises Burgdorf. Davor war der 50-jährige fünf Jahre lang Pastor in Eimbeckhausen (Bad Münder). Im dortigen Kirchenkreis Hameln-Pyrmont war er zudem in der Trauerarbeit tätig sowie als Projektleiter des 1.200-jährigen Jubiläums des Hamelner Münsters. Der ursprünglich aus Lüneburg stammende Seelsorger absolvierte neben seinem Theologiestudium an der Universität Heidelberg den dortigen Diplomstudiengang Diakoniewissenschaft. Seit 2006 ist Jonas bei der Chatseelsorge der Evangelischen Kirche aktiv.„Ich lebe und arbeite gerne im kleinstädtisch-ländlichen Raum. Ich habe Lust, genau hier im Norden Hannovers als Superintendent Kirche mit vielen anderen verantwortlich zu gestalten: Neues ausprobieren und Veränderungen wagen, kommunikativ und gesellschaftlich vernetzt, hoffnungsstur und glaubensheiter“, sagt Dirk Jonas.Manuel Kronast ist seit 2006 Pastor der Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde Hannover-Badenstedt. Im dortigen Amtsbereich Hannover-Mitte des Stadtkirchenverbandes war der gebürtige Ingolstädter viele Jahre zweiter stellvertretender Superintendent, bevor er 2021 zum ersten Stellvertreter aufrückte. Von 2004 bis 2006 absolvierte der 49-jährige Seelsorger ein Sondervikariat am Institut für Wirtschafts- und Sozialethik in Marburg. Kronast studierte Evangelische Theologie in Bethel und Münster. Seit 2015 ist der promovierte Theologe Mitglied im Vorstand des hannoverschen Stadtkirchenverbandes und seit 2016 Mitglied im Aufsichtsrat des Diakonischen Werkes in Hannover.„Dieser Kirchenkreis ist eine spannende Gemeinschaft selbstbewusster, unverwechselbarer Gemeinden und Einrichtungen. Hier zugewandt und geistlich geerdet verantwortlich mitzugestalten, dazu hätte ich große Lust – damit Kirche ein Segen sei nach innen und außen: durch Respekt voreinander, Sorge umeinander und Zukunftsplanung miteinander“, sagt Manuel Kronast.Der evangelisch-lutherische Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen gehört zum Sprengel Hannover und umfasst 18 Kirchengemeinden mit rund 44.000 Kirchenmitgliedern. Superintendent, Kirchenkreisvorstand und Kirchenkreissynode leiten den Kirchenkreis in gemeinsamer Verantwortung. Der Superintendent sorgt für die theologische Leitung, nimmt die Dienstaufsicht der Mitarbeitenden wahr und vertritt den Kirchenkreis in der Öffentlichkeit. Er wird zunächst auf zehn Jahre gewählt.Eine Verlängerung ist möglich. Sitz des Kirchenkreises ist die Superintendentur in Langenhagen.Der evangelisch-lutherische Sprengel Hannover ist die in 9 Kirchenkreise gegliederte Kirchenregion in und um die Landeshauptstadt Hannover mit rund 475.000 Kirchenmitgliedern in 210 Kirchengemeinden. Regionalbischöfin Dr. Petra Bahr leitet den Sprengel seit dem Jahr 2017.