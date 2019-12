Zwei neue Spieler für die Scorpions

Eishockey-Oberliga: Duell am Pferdeturm am Sonntag, 15. Dezember

(ok). Aus einem Indianer wird ein Skorpion: Robert Peleikis verstärkt das Eishockey-Oberligateam der Hannover Scorpions ab sofort, der Vertrag des Verteidiger mit dem Lokalrivalen Hannover Indians ist kurzfristig aufgelöst worden. Der 25-Jährige, der 82 Kilogramm schwer und 1,81 Meter groß ist, hat außerdem für den EHC Freiburg, für Bayreuth und Deggendorf die Schlittschuhe geschnürt. Peleikis erzielte in den abgelaufenen drei Spielzeiten in 129 Spielen 22 Tore und 66 Assists, in dieser Saison in zwölf Spielen bereits zwölf Scorerpunkte.Blitztransfer aus Essen: Linksschütze und Außenstürmer Julian Aulich ist von einem auf den anderen Tag von den Moskitos Essen nach Mellendorf gewechselt, hat von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch gemacht. Der 1,89 Meter große und 98 Kilogramm schwere Stürmer hat bereits 106 DEL-Partien absolviert, in der Oberliga in den vergangenen zwei Spielzeiten in 74 Spielen 66 Scorerpunkte erzielt.Nach dem Heimspiel gegen den Krefelder EV 81, geht es für die Scorpions gleich ins nächste Derby. Das Team von Trainer Dieter Reiss gastiert am Sonntag, 15. Dezember, um 19 Uhr bei den Indians am Pferdeturm. In der heimischen hus de groot EISARENA geht es dann am Freitag, 20. Dezember, um 19 Uhr gegen die Crocodiles Hamburg weiter.