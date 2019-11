0,58 Promille

Langenhagen. Bei einer Verkehrskontrolle am Sonnabend gegen 7 Uhr an der Theodor-Heuss-Straße ist der 58-jährige Führer eines Audis angehalten worden. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Alcotest auf dem Polizeikommissariat ergab einen Wert von 0,58 Promille.