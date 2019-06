0,66 Promille

Langenhagen. Ein 54 Jahre alter Mann aus Bayern fuhr nach Auskunft der Polizei am Sonntag, gegen 1.50 Uhr mit seinem BMW auf der Walsroder Straße, als er einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Da bei dem Mann Atemalkoholgeruch festgestellt werden konnte, musste er sich in der Dienststelle am stationären Alcomat einem Test unterziehen. Dieser ergab einen Wert von 0,66 Promille. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Nach dem Abschluss aller Maßnahmen konnte der Mann die Dienststelle wieder verlassen.