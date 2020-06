0,7 Promille

Langenhagen. Bei dem 51-jährigen Fahrzeugführer eines Opel Zafira wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Sonnabend gegen 9.30 Uhr auf dem Reuterdamm in der Atemluft Alkoholgeruch durch die eingesetzten Beamten festgestellt. Das Atemalkoholmessgerät zeigte einen Wert von 0,7 Promille an. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 51-Jährigen eingeleitet.