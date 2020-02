100 Euro Schaden

Langenhagen. Ein Sachschaden von 100 Euro ist nach Auskunft der Polizei am Freitag zwischen 13.30 und 13.45 Uhr entstanden. Ein Autofahrer hatte den Schaden auf dem Lidl-Parkplatz am Straßburger Platz am hinteren Kotflügel eines Ford verursacht. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.