1.000 Euro entwendet

Langenhagen. Diebe verschafften sich nach Auskunft der Polizei am Montag zur Mittagszeit Zutritt in ein Einfamilienhaus am Reuterdamm. Nach Betreten durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten etwa 1.000 Euro Münzgeld. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.