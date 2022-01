1,1 Promille

Langenhagen. Ein 53-Jährigerr nahm den Po izeibeamten in zivil am Sonntag gegen 8 Uhr an der Schönefelder Straße/Konrad-Adenauer-Straße die Vorfahrt.. Bei der

ansch ließenden Kontrolle wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,1 Promille festgestellt Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und in der Wache des Polizeikommissariats Langenhagen entnommen.