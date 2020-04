120 Geschäfte auf Händlerportal

Langenhagen. Das neue Händlerportal der Stadt Langenhagen fasst alle unter einem Dach zusammen:Mehr als 120 örtliche Geschäfte bieten hier trotz Corona ihre Waren und Dienstleistungen an. Je nach Anbieter werden diese geliefert oder können abgeholt werden. Angebote, Kontaktdaten sowie Liefer- und Abholmöglichkeiten umfasst das neue Angebot auf www.haendlerportal.langenhagen.de.

So haben Bürgerinnen und Bürger weiterhin die Möglichkeit, lokal einzukaufen und regionale Unternehmen besonders in Corona-Zeiten zu unterstützen.