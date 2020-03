13 Fälle

Langenhagen (ok). Es ist wirklich ein dynamischer Prozess, bei dem die Spitze des Eisbergs noch nicht erreicht worden ist. Übers Wochenende hat sich die Zahl der Corona-Fälle in Langenhagen nahezu verdoppelt. In der Flughafenstadt sind jetzt 13 Frauen und Männer an Covid 19 erkrankt.