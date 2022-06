1.360 Euro abgehoben

Langenhagen. Während des Einkaufens im Lidl-Discounter am Straßburger Platz entwendeten Diebe nach Auskunft der Polizei am Mittwoch zwischen 11.30 und 12.15 Uhr das Portemonnaie einer 69-jährigen Langenhagenerin. Bei der anschließenden Sperrung der EC-Karte wurde festgestellt, dass die Karte missbräuchlich an zwei verschiedenen Geldautomaten in Langenhagen eingesetzt und insgesamt 1.360 Euro abgehoben wurden. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.