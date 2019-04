15 Jahre Pro Airport

Langenhagen (ok). Die öffentliche Mitgliederversammlung des Bürgerforums Pro Hannover-Airport geht am Freitag, 26. April, ab 17 Uhr im Skylight am Flughafen in der fünften Etage über die Bühne. Im 15. Jahr stehen unter anderem Neuwahlen auf dem Programm. Darüber hinaus werden Mitglieder geehrt, und es wird neben Grußworten berichtet. Für Mitglieder, Fördermitglieder und Gäste gibt es im Anschluss ein Buffet; Anmeldungen bitte bei brsewcz@arcor.de.