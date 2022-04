1.500 Euro

Langenhagen (ok). Eine Delle am Auto und eine beschädigte Plastikabdeckung des Rücklichtes. Das ist die nach Auskunft der Polizei Bilanz einer Sachbeschädigung in der Straße Am Hohen Brink in der Nacht von Montag auf Dienstag. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1.500 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.