18 Punkte

Langenhagen (ok). 18 Tagesordnungspunkte stehen bei der nächsten Sitzung des Rates der Stadt Langenhagen auf dem Programm. Es geht dann unter anderem um ein Budget für Investitionscontrolling und um die Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber für Erzieher. Der Klimawandel spielt genauso eine Rollle wie die Übertragung von Ratssitzungen als Live-Stream im Internet. Vor Beginn und im Anschluss an die Sitzung können die Einwohner wie immer Fragen stellen. Termin der Sitzung ist am Montag, 27. Januar, ab 18 Uhr im Ratssaal.