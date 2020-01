18.000 Euro Schaden

Kaltenweide. Eine 20-jährige Frau fuhr nach Auskunft der Polizei am Montag gegen 7.40 Uhr mit ihrem VW Up auf der Weiherfeldallee in Richtung Mellendorf und wollte links auf die Auffahrt der A 352 in Fahrtrichtung Dortmund einbiegen. Dabei übersah sie die entgegenkommende 30-jährige Fahrzeugführerin eines Ford Fiesta, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Bei beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus, die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro. Beide Fahrzeugführerinnen wurden leichtverletzt in naheliegende Krankenhäuser gebracht. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.