1,85 Millionen Euro

Langenhagen (ok). 1,85 Millionen Euro soll die Stadt Langenhagen von der Region Hannover als Rückzahlung erhalten. Eine Summe, die in Zeiten der Pandemie bei Bürgermeister Mirko Heuer natürlich sehr willkommen ist. Insgesamt will die Region die Städte und Gemeinden mit 35 Millionen Euro entlasten. Der Bund übernimmt jetzt vermehrt Unterkunftskosten für einkommensschwache Haushalte. Der Anteil steigt von 50 auf 75 Prozent. Der Region Hannover stehen damit 70 Millionen Euro mehr zur Verfügung.