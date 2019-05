„2. Hundeaktionstag“ in der Wiesenauer Quartiersmitte

„Ich mache mit – für ein sauberes Wiesenau!“ hieß die Kampagne im Februar 2018, die sich an Hundebesitzer richtete. Mit diesem Slogan wollte die Arbeitsgruppe „Sauberkeit im Quartier“ des Vereines win auf die Problematik hinweisen, dass die Hinterlassenschaften der Hunde oftmals nicht aufgesammelt werden. Bei diesem ersten Hundeaktionstag „eröffnete“ die Arbeitsgruppe die neuen Hundetütchenstationen in Wiesenau. Seitdem wurden circa 20.000 Hundekotbeutel kostenfrei rausgegeben. Ziel war und ist bis heute, dass so ein Beitrag zu einem sauberen Wiesenau geleistet werden kann.Leider zeigt sich seit einigen Monaten aber die Entwicklung, dass die Hundetütchen nicht in den Mülleimern, sondern in den Beeten entsorgt werden. Ziel des „2. Hundeaktionstages“ wird sein, über dieses Problem mit den Hundehaltern ins Gespräch zu kommen und Lösungen zu entwickeln. Die AG „Sauberkeit im Quartier“ möchte Kontakt zu den Hundebesitzern herstellen und für das Thema sensibilisieren. Die Gruppe möchte zudem einen Beitrag dazu leisten, dass ein Bewusstsein entsteht, dass jeder Bewohner einen Beitrag zu einem sauberen Wohngebiet leisten kann. Zudem dient der Hundeaktionstag auch der Vernetzung untereinander. Möglicherweise finden sich auch „Gassigruppen“, die gern miteinander unterwegs sind.Der Hundeaktionstag wird am Sonnabend, 18. Mai, von 11 bis 13 Uhr auf dem Quartiersplatz Freiligrathstraße/Liebigstraße stattfinden. Zielgruppe sind Wiesenauer Hundebesitzer. Die AG „Sauberkeit im Quartier“ sorgt für Bratwurst und Kaffee und freut sich auf viele Zwei- und Vierbeiner. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Hundeaktionstag wird mit finanziellen Mitteln des Städtebauprogrammes „Soziale Stadt“ unterstützt.Weitere Infos: Quartierstreff Wiesenau, Freiligrathstraße 11 in Langenhagen, Claudia Koch, Telefon (05 11) 8 60 42 16, koch@ksg-hannover.de, www.win-e-v.de.