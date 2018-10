20. Kultkino in St. Paulus

Langenhagen. Im Dezember 2013 startete das Kultkino in St. Paulus mit dem Film die Feuerzangenbowle. Mittlerweile feiert die St. Paulusgemeinde das 20. Kultkino. Im Verlauf eines Jahres werden vier Filme gezeigt. Im Februar, zur Faschingszeit lustige Filme, bei denen ganz tief in die Kultkiste gegriffen wird, im Sommer, zum Start der Sommerferien dann ein Film mit Openaircharakter. Die kubanische und französische Filmnacht entpuppte sich bisher als Publikumsmagnet. Im Herbst werden Filme gezeigt, die immer auch eine Botschaft zum Nachdenken beinhalten. Am Nikolaustag beziehungsweise am Freitag danach läuft dann ein Film mit weihnachtlichen Flair. Durch das Kultkino bietet die Gemeinde ein ungezwungenes Format, das auch Menschen anspricht, die sonst eher wenig mit Kirche zu tun haben. Auch diesmal hat der Gemeindeausschuss wieder einen Spielfilm ausgesucht, bei dem viel geschmunzelt werden kann, aber auch einen ernsten Hintergrund hat.

Zum Inhalt: Ivan ist ein guter Mensch. Ein sehr guter. Fast schon zu gut für diese Welt. Deshalb nimmt sich der Dorfpfarrer in seiner abgelegenen Kirche verlorener Seelen an: kleptomanische Triebtäter, verantwortungslose Alkoholikerinnen, schießwütige Tankstellenräuber... Sie alle danken Ivan seinen unerschütterlichen Glauben an das Gute im Menschen auf ihre eigene Weise. Das Spiel funktioniert prächtig – bis Adam (Ulrich Thomsen) auftaucht, ein tumber Skinhead, der sich fest vorgenommen hat, dem Heiligenschein Satanshörner aufzusetzen. Adams Äpfel – so nennt Ivan, Landpfarrer irgendwo im dänischen Nirgendwo, die Äpfel am kirchlichen Apfelbaum, seit Adam sich die Aufgabe gestellt hat, aus ihnen einen Apfelkuchen zu backen. Adam ist der Neuzugang in Ivans Oase der Nächstenliebe. Ivan und Adam beginnen einen Machtkampf, der den Pfarrer letztendlich dazu bringt, sich auch den verdrängten eigenen Problemen zu stellen...

Vor dem Film und in der Pause werden Sekt, Wein, dänisches Bier und alkoholfreie Getränke sowie ein kleiner dänischer Imbiss, Hotdogs, angeboten. Einlass an der Hindenburgstraße 85 ist am Freitag, 19. Oktober, ist um 17 Uhr, Filmbeginn ist um 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.