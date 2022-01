200 Euro geklaut

Langenhagen (ok). Einbruch am Söseweg: Ein Dieb gelang nach Auskunft der Polizei am Montag zwischen 10 und 23.15 Uhr in eine Wohnung. Er ließ etwa 200 Euro mitgehen. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.