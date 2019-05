200 Liter abgezapft

Langenhagen. Diebe brachen nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag den Tankdeckel von einer abgestellten MAN- Sattelzugmaschine an der Holstenstraße auf und zapften etwa 200 Liter Diesel ab. Des Weiteren entwendeten diese ein Steuergerät sowie eine Klappleiter, die außen an der Sattelzugmaschine montiert waren. Weiterhin versuchten die Einbrecher in die Fahrerkabine einzudringen, da Aufbruchspuren an der Fahrertür festzustellen waren. Der Gesamtschaden wird auf etwa 4.800 Euro beziffert. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.