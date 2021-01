203 Infizierte

Langenhagen (ok). 3.204 Menschen sind aktuell mit dem Corona-Virus infiziert, 203 unter ihnen wohnen in Langenhagen. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt in der Flughafenstadt bei 179,8. In der Region Hannover sind es 128,4. 582 Frauen und Männer sind wegen des Corona-Virus in der Region Hannover verstorben.