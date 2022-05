21.000 Euro Schaden

Langenhagen. Ein 47-jähriger Fahrzeugführer eines Audi A 6 fuhr nach Auskunft der Polizei am Sonntag gegen 14 Uhr vom Parkplatz Silbersee-Ost auf die Bothfelder Straße ein, um nach links in Richtung Langenhagen zu fahren. Hierbei übersah er den von rechts aus Bothfeld kommenden Skoda Octavia eines 68-jährigen Fahrzeugführers. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Skoda infolgedessen nach rechts abgelenkt wurde, ein Straßenschild touchierte und im angrenzenden Straßengraben zum Stehen kam. Es entstand unter anderem ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen, welcher auf insgesamt 21.000 Euro geschätzt wird. Durch den Aufprall wurde kein Fahrzeuginsasse verletzt.