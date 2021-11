2,45 Promille

Langenhagen (ok). Ein 61-jähriger Autofahrer war nach Auskunft der Polizei am Sonntag zwischen 16.15 und 16.20 Uhr mit seinem Mazda auf der Emil-Berliner-Straße unterwegs obwohl er berunken war. Der Promillewert lag bei 2,45. Im Vorbeifahren touchierte er einen Mercedes der am Fahrbahnrand geparkt war. Die Schadenshöhe liegt bei 8.000 Euro.