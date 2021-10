2,48 Promille

Langenhagen. Ein Mann führte nach Auskunft der Polizei am Dienstag gegen 17.05 Uhr einen Lastwagen an der Schleswigstraße, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest führte zu einem Ergebnis von 2,48

Promille. Eine Blutprobe wurde in der Wache des Polizeikommissariats Langenhagen

entnommen.