25 Jahre im Ortsrat

Krähenwinkel (ok). Der Christdemokrat Horst Bockstette ist jetzt im Alter von 87 Jahren verstorben. Bockstette gehörte dem Rat der Stadt Langenhagen fünf Jahre lang von 1986 bis 1991 an. Mitglied des Ortsrates Krähenwinkel war er 25 Jahre lang von 1975 bis 2000. Für seine Tätigkeit in diesem Gremium bekam er 1987 die silberne Ehrennadel verliehen.