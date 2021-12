2,58 Promille

Krähenwinkel. Ein 34-jähriger E-Scooter-Fahrer stürzte am Sonntag gegen 2.30 Uhr auf Höhe der einmündenden Straße Auf dem Moorhofe auf der Walsroder Straße. Die hinzugerufene Streifenbesatzung nahm Atemalkohol wahr und ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,58 Promille.

An dem E-Scooter entstand ein leichter Sachschaden (Kratzer rechter Blinker sowie Kratzer an der rechten hinteren Fahrzeugseite) ingeschätzter Schadenshöhe von etwa 50 Euro. Der Fahrzeugführer erlitt bei dem Sturz leichte Schürfwunden im Gesicht. Auf der Dienststelle wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.