3.000 Zuschauer beim After-Work-Renntag

Nächster Termin: Pfingstmontag, 6. Juni

Langenhagen. Beim Renntag der Bauwirtschaft am Freitag auf der Neuen Bult nutzten etwa 3.000 Zuschauer die Chance auf einen entspannten Start in das Wochenende. Zehnmal öffnete sich die Startmaschine.Der Wettumsatz lag bei 197.641,64 €. Im Preis der Concordia Versicherungen, einem Ausgleich 2 und zugleich das Hauptrennen des heutigenTages, galoppierte der Niederländische Gast Rajguru als erstes über die Ziellinie. Der Schützling von Romy van der Meulen siegte mit Nachwuchsreiter Leon Wolff vor dem Mitfavoriten Atze undLokalmatador So Chivalry aus dem Stall von Bohumil Nedorostek.Weiter geht es auf der Neuen Bult am Pfingstmontag, 6. Juni, mit dem Renntag der Hannoverschen Volksbank.