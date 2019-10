31. Oktober – Abfuhr der Gelben Säcke verschiebt sich

Langenhagen/Wedemark. Der „Reformationstag“ am 31. Oktober ist in Niedersachsen seit dem letzten Jahr ein offizieller Feiertag. REMONDIS holt daher am kommenden Donnerstag, 31. Oktober, die Gelben Säcke in der Region Hannover nicht ab. Durch den Feiertag verschieben sich die Abfuhrtermine jeweils um einen Tag nach hinten.

Die Donnerstagstour fährt REMONDIS am Freitag (1. November) nach. Die Abfuhrtermine vom Freitag verschieben sich auf den Samstag (2. November). REMONDIS bittet darum, die Gelben Säcke erst am Nachhol-Abfuhrtag bis 7 Uhr an den Fahrbahnrand zu stellen.