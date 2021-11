35 Jahre Verein

Langenhagen. Der Geburtstag des MGH- 35 Jahre Verein in Langenhagen - findet am Sonnabend, 27. November, in der Zeit von 13.bis 16 Uhr ohne Gäste statt. Wir werden 35 Jahre in einer Ausstellung online stellen, sie kann dann über die Homepage angeschaut werden. Sie wird außerdem bis Weihnachten in den Räumen zu besichtigen sein.