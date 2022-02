35 Jahre Verein

Langenhagen. Der 8. März 2022 ist der Internationale Frauentag-im MGH ist zu diesem Anlass immer noch die Ausstellung über 35 Jahre Verein zu sehen.

In der Ausstellung ist sehr schön abgebildet, wie sich Frauen und ihre Anliegen in den Jahren zunächst im Mütterzentrum, später im Mehrgenerationenhaus weiterentwickelt haben.

In der Zeit von 9 bis etwa 16 Uhr ist es möglich, sich die Ausstellung anzuschauen. Christine Pfeuffer wird durch die Ausstellung führen. Zum gemeinsamen Austausch unter Frauen kann sich im Offenen Treff aufgehalten werden. Weitere Informationen unter der Telefonnummer (0511) 72 11 35 oder unter www.mehrgenerationenhaus-langenhagen.de ,mgh-langenhagen@t-online.de oder facebook.