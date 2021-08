"35 Jahre Verein" verschoben

Langenhagen. Der Geburtstag des MGH "35 Jahre Verein" in Langenhagen wird verschoben auf Sonnabend, 27. November. In der Zeit von 13.bis 16 Uhr werden dann die "35 Jahre" in einer Ausstellung präsentiert. Bei Kaffee und Kuchen und einigen Mitmachaktionen können die Gäste an der Zeitreise teilnehmen.