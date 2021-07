35 Punkte auf der Agenda

Langenhagen (ok). Wird das jetzt zur Gewohnheit in Langenhagen? Die nächste Sitzung des Rates der Stadt Langenhagen sieht schon wieder nach einer Fortsetzung aus, stehen für Montag, 19. Juli, ab 18.15 Uhr im Theatersaal doch bereits 35 Tagesordnungspunkte auf der Agenda. Diskutiert wird die Erweiterung der IGS Süd, der Neubau einer Sporthalle der RKS/LIGS, die Erweiterung der Grundschule Engelbostel und der Neubau der Feuerwehr Kaltenweide/Krähenwinkel. Der Schützenverein hat einen Antrag auf Erhöhung der Förderung des Neubaus eines Kleinkaliber-, Gewehr- und Pistolen-Standes am Schützenhaus Kaltenweide. Weitere Themen sind unter anderem das Hanonoccino-Pfandsystem für Mehrwegbecher in Langenhagen, der plastikfreie Wochenmarkt und der Antrag von Bündnis 90/Die Grünen7Die Unabhängigen einen Teil der Hindenburgstraße in Ada-Lessing-Platz umzubenennen. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung können die Einwohner wie immer Fragen stellen.