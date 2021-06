383 zu schnell

Langenhagen. Der Blitzeranhänger steht jetzt an der Konrad-Adenauer-Straße, Höhe Rathaus. Geblitzt wir aus Richtung CCL. Am vorigen Standort an der Heinrich-Heine-Straße sind im Messzeitraum 9.885 Fahrzeuge vorbei gekommen, davon waren 383 zu schnell.