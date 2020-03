42 Fälle

Langenhagen (ok). Die Zahl der Corona-Infizierten hat sich übers Wochenende in Langenhagen noch einmal deutlich erhöht. Mittlerweile gibt es in der Flughafenstadt 42 nachgewiesene Fälle. In der ganzen Region Langenhagen sind es 811, fünf Menschen mit einem Altersschnitt von 82,8 Jahren sind verstorben.