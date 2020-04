44 Infizierte

Langenhagen (ok). Die Zahl der Corona-Erkrankungen bleibt relativ stabil, in Langenhagen sind es 44 am Donnerstagnachmittag gewesen. Insgesamt sind in der Region Hannover 976 Erkrankte registriert, 248 gelten als genesen. Es gab insgesamt neun Todesfälle.