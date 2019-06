450 PS, Trommelwirbel, Räder und viel mehr

Fahrrad-Regions-Party für Augen, Ohren und Magen

Langenhagen. Gut Gekühltes und heiß Gegrilltes stellt der der ADFC Region Region Hannover seinen Gästen und allen ADFC-Mitgliedern am Sonnabend, 15. Juni, ab 15 Uhr in Langenhagen auch bereit, aber hauptsächlich dreht sich beim 4. Zweirad-Sommerfest des ADFC Region Hannover alles um Party und Fahrrad: Dreimal Live-Musik und drei Ausstellungen rund ums Rad mit lassen Sommerlaune aufkommen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.Neben allem Spaß kommt die Information nicht zu kurz: Beim Reinsteigen in das Führerhaus eines echten 450-PS-Truck kann jeder mal den Abbiegeassistenten ausprobieren, es gibt eine Ausstellung für E-Bikes sowie einen Sicherheitscheck für Fahrräder, nicht zu vergessen das Glücksrad mit interessanten Gewinnen rund ums Rad.Die Veranstlatung findet statt in Maisel's Biergarten c/o Schützenverein Langenforth, Emil-Berliner-Straße 30 in Langenhagen. Mehr Infos unter www.Zweirad-Sommerfest.de.