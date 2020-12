46 Punkte

Langenhagen (ok). 46 Tagesordnungspunkte will der Rat der Stadt Langenhagen in seiner nächsten Sitzung abarbeiten, die am Montag, 14. Dezember, ab 18.15 Uhr in der Aula des Schulzentrums über die Bühne geht. Ausschüsse müssen neu besetzt und über außerplanmäßige Ausgaben diskutiert werden. Container sind ebenso ein Thema wie die Sanierung der RKS/LIGS-Sporthalle. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.