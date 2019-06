„5 nach 12“

Satire über den Weltuntergang und das allabendliche Fernsehbild

Langenhagen. Es ist fünf nach zwölf, die Erde ist menschenleer. Außerirdische wollen herausfinden, wie es zum Aussterben der Spezies Mensch gekommen ist. Die Hinterlassenschaften der Erdbewohner geben ihnen Rätsel auf.Der Kurs Darstellendes Spiel im 12. Jahrgang hat das Theaterstück selbst geschrieben, Kostüme entwickelt und engagiert geprobt. Freuen Sie sich auf eine Satire über den Weltuntergang und das allabendliche Fernsehbild! Die Schulaufführung:ist am Montag, 17. Juni, um 13.40 Uhr; die Abendaufführung: am Dienstag, 18. Juni, um 19 Uhr. Ort: Aula der IGS Langenhagen an der Konrad-Adenauer-Straße 21 bis 23.