50 Jahre Lebenshilfe

Langenhagen (ok). 50 Jahre Lebenshilfe – Thema beim nächsten Treffen der Arbeitsgemeinschaft 60 plus der SPD Langenhagen. Der Vorsitzende Reiner Weidler wird bei Kaffee und Kuchen über die Historie un die aktuelle Arbeit berichten. Termin ist am Donnerstag, 16. August, ab 15.30 Uhr im Anna-Schaumann-Stift.