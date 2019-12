500.000 Euro für Klimaschutz

Langenhagen (ok). 500.000 Euro sind im Haushalt der Stadt Langenhagen in Sachen Klimaschutz eingestellt worden. Es soll nach Ansicht des SPD-Fraktionschefs Marc Köhler möglichst vermieden werden, dass ein biologisches Kleinöd Gewerbeansiedlungen zum Opfer falle. Zuletzt sei das in Schulenburg-Nord der Fall gewesen.