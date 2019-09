57 Punkte im Rat der Stadt

Langenhagen (ok). Wer sich die Tagesordnung der nächsten Ratssitzung am Montag, 9. September, ab 19 Uhr im Ratssaal anschaut, glaubt seinen Augen kaum zu trauen. Dort stehen sage und schreibe 57 Tagesordnungspunkte auf der Agenda. Unter der Nachtragshaushalt, die Wahl des Stadtbaurats Carsten Hettwer zum ersten Stadtrat und den Waldkindergarten. Außerdem steht die Ernennung des stellvertretenden Ortsbrandmeisters in Godshorn auf dem Programm, und es wird über Grundstücksverkäufe diskutiert. Einer davon betrifft den geplanten Neubau eines Edeka-Marktes in Engelbostel Hannoversche Straße/Ecke Stadtweg. Dsuerbrenner sind Kindergartenplätze und preisgünstiges Wohnen. Ein weiterer Schwerpunkt wird das Gymnasium sein, das 2022 auf dem Gelände der Pferderennbahn an der Neuen Butl stehen und nach aktuellem Stand etwa 85 Millionen Euro kosten soll. Kostenschwankungen von plus/minus 15 Prozent inbegriffen.60.000 Euro bekommt das Gymnasium für eine Sternwarte; 600.000 Euro müssen zusätzöich für Kampfmittelsondierung investiert werden. Für den Lehrerparkplatz werden mehr als 270.000 Euro fällig. Das Dach wird begrünt; Fotovoltaikanlagen installiert. Kritik kam allerdings auch auf, weil der Bau eine wichtige Kaltluftschneise abschneide. In der Ratssitzung am Montag wird das Für und Wider sicherlich ausführlich diskutiert. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung wird es wie immer die Gelegenheit für die Einwohnerinnen und Einwohner geben, Fragen zu stellen. Ob die Chance aber zu so später Stunde nach fast 60 Tagesordnungspunkten wahrgenommen wird, steht noch in den Sternen.