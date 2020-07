66-Jähriger ertrinkt im Pool

Langenhagen. Ein 66 Jahre alter Mann ist am Sonntag in einem Swimming-Pool ertrunken. Die Alarmierung wegen einer verletzten Person in einem Gartenpool erfolgte gegen 0.20 Uhr. Beamte des Polizeikommissariats Langenhagen trafen kurze Zeit später in dem Garten an der Straße Auf der Heide in Kaltenweide ein. Ein Notarzt stellte jedoch nur noch den Tod des 66-Jährigen fest. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte zuvor eine Gruppe mit vier Personen auf dem Grundstück zusammengesessen und gefeiert. Das Fehlen des 66-Jährigen aus Langenhagen habe man erst nach ein paar Minuten festgestellt. Bei der Absuche habe man ihn dann im Wasser ohne Lebenszeichen vorgefunden. Hinweise auf Fremdverschulden liegen der Polizei gegenwärtig nicht vor.