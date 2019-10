70. Geburtstag

Krähenwinkel/Godshorn. Der LandFrauenverein Krähenwinkel-Godshorn feiert seinen 70. Geburtstag; die Mitglieder sind herzlich eingeladen.Termin ist am Freitag, 1. November, ab 11 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Krähenwinkel. Nach dem Buffet unterhalten "Die Lustigen Oldies" mit Schlagern und Evergreens. Der Empfang beginnt um 10.30 Uhr, das Ende wird für 15 Uhr angepeilt. Mitglieder melden sich bitte bei Renate Modrow unter der Telefonnummer (0511) 74 27 48 an.